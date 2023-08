Pavard-Inter, due posizioni nel Bayern Monaco. Rinvio a domani?

Pavard all’Inter continua a non sbloccarsi perché il Bayern Monaco, nello specifico Tuchel, non dà l’OK. In studio nell’ultima edizione di Sky Sport 24, il giornalista Sugoni spiega le difficoltà e le alternative.

I PROBLEMI – Alessandro Sugoni aggiorna sui movimenti dalla Germania: «Sembra che ci siano due posizioni nel Bayern Monaco. L’accordo fra i club c’è, fra l’Inter e Benjamin Pavard pure: la trattativa è chiusa. Thomas Tuchel, finché non trova un sostituto, non lascia partire Pavard e non dà l’OK: questa è la posizione dell’allenatore, ribadita ieri. Stamattina l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen ha confermato la ricerca di un sostituto e detto che crede che una soluzione si troverà per portare Pavard all’Inter. Anche perché è in scadenza nel 2024, non rinnoverà e ha spinto tantissimo per andare via. Adesso vediamo se le prossime ore saranno quelle decisive. Oggi l’Inter è impegnata a Cagliari, diciamo che da domani ogni momento sarà buono. L’Inter si aspetta l’OK fra oggi e domani, perché poi mancano tre giorni alla fine del mercato. L’Inter un altro difensore lo andrà a prendere, tra Perr Schuurs e Japhet Tanganga o altri, ma al momento il principale è Pavard. Non può essere l’unico, perché mancano pochi giorni, ma vediamo se il Bayern Monaco troverà un sostituto. Ne sta trattando tanti, si sta muovendo per dare a Tuchel un sostituto di Pavard».