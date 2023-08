Pavard, dall’Inter filtra ottimismo: oggi l’ok del Bayern Monaco? – Sky

La situazione inerente al trasferimento all’Inter di Pavard resta bloccata. Ma secondo Sky Sport 24 c’è ancora ottimismo per il lascia passare del Bayern Monaco, che cerca il sostituto.

ORE DECISIVE – L’Inter ha l’accordo, sia con il Bayern Monaco che con lo stesso Benjamin Pavard. Quello che manca per il trasferimento in nerazzurro del difensore è, invece, un sostituto per il club bavarese. Resta, comunque, grande ottimismo in casa Inter per la conclusione dell’affare. Secondo Sky Sport 24 l’ok definitivo del Bayern Monaco potrebbe arrivare anche oggi o, al massimo, nella giornata di domani. Sia l’Inter che il calciatore hanno fretta di chiudere, vista l’imminente fine del calciomercato. In Viale della Liberazione, comunque, vengono lasciate ancora aperte altre piste, come quella che porta a Tanganga del Tottenham.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni