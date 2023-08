Pavard e Inter all’oscuro del no del Bayern Monaco: le ultime – Sky

Dalla Germania arrivano cattive notizie per l’Inter: il Bayern Monaco avrebbe chiuso le porte per il trasferimento di Pavard. Ma Gianluca Di Marzio smentisce e spiega la situazione delle diverse parti coinvolte nell’operazione.

NESSUNA COMUNICAZIONE – Continuano a cambiare le carte sul tavolo dell’Inter. Secondo rumors dalla Germania sembra esserci all’orizzonte un altro colpo di mercato mancato: questa volta si tratta di Benjamin Pavard. A Sky Sport 24, però, Gianluca Di Marzio smentisce e spiega la posizione delle varie parti in causa: «Il Bayern Monaco non ha ancora comunicato questa decisione all’Inter e nemmeno al giocatore. L’Inter non è stata informata né dall’entourage del giocatore né dal club tedesco che l’operazione potrebbe anche non farsi. Vedremo se ci sarà una reazione da parte di Pavard, che ha un anno di contratto. È da capire se il calciatore forzerà per andare. A quel punto il Bayern Monaco dovrà trovare un sostituto. Da parte dell’entourage si sostiene di non aver ricevuto quest’informazione e quindi evidentemente continueranno a spingere per andare all’Inter».