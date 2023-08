Pavard, l’Inter non aspetta più! Fissato il termine ultimo: una data precisa – Sky

L’Inter non ha ancora Pavard ma ha un’idea ben precisa su quanto tempo aspettare prima di cambiare obiettivo. C’è una data e anche un orario dell’ultimatum nerazzurro al Bayern Monaco.

ULTIMATUM – Mentre l’Inter si prepara a scendere in campo per la sfida in trasferta contro il Cagliari la dirigenza continua a lavorare ininterrottamente sul calciomercato. Matteo Barzaghi, in collegamento dall’Unipol Domus, informa su Sky Sport 24 sulle ultime novità legate a Benjamin Pavard. Secondo il giornalista l’Inter ha fissato il termine ultimo a domani. C’è anche un orario preciso, le ore 15.00, oltre il quale la dirigenza nerazzurra non aspetterà più il Bayern Monaco. Se fino a quel momento non ci sarà ancora il via libera da parte dei bavaresi per l’arrivo di Pavard, allora l’Inter cambierà strategia e obiettivo di mercato per il rinforzo in difesa.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi