Pavard-Inter già d’accordo! Bayern Monaco, no ampi margini − Sky

Pavard e l’Inter hanno già trovato un accordo per il trasferimento del francese a Milano. Col Bayern Monaco distanza, ma non ampia

LA SITUAZIONE − Trattativa avviata col Bayern Monaco per Pavard. Inzaghi cerca esperienza, il francese sarebbe perfetto. Contatti con i tedeschi: l’Inter offre 25 più bonus, la richiesta è di 30 più bonus. No ampi margini e c’è fiducia visto anche il rapporto cordiale tra i due club. Tuchel ha gelato un po’ i nerazzurri nelle sue dichiarazioni, ma ieri lo ha tenuto in panchina per 90’. Al momento non rientra nelle rotazioni dei titolari di Tuchel. L’Inter ha un accordo col giocatore, che potrebbe arrivare anche a zero nel 2024.