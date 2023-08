Pavard-Inter, la durata del nuovo contratto del giocatore

L’Inter sembra in procinto di chiudere l’operazione per portare Benjamin Pavard in nerazzurro. Dalla Francia, precisamente L’Equipe, arrivano dettagli sul contratto del calciatore.

LEGAME – Un investimento non solo per il presente, ma anche per il futuro. L’Inter ha trovato l’accordo col Bayern Monaco per 30 milioni di euro più 2 di bonus, manca solo il sostituto dei bavaresi poi l’ufficialità. Il calciatore firmerà un contratto da cinque anni, fiducia assoluta dalla dirigenza.

fonte: lequipe.fr