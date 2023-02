Pavard-Inter, DS Bayern Monaco: «Rifiutata offerta importante! Vi spiego»

Alla fine del mercato invernale, l’Inter ha fatto un tentativo per il difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard. Un’offerta rifiutata, come spiegato dal DS del club bavarese Salihamidzic a SportBild, per un motivo ben preciso

OFFERTA IMPORTANTE – Un tentativo non andato a buon fine quello dell’Inter per Benjamin Pavard alla fine del mercato invernale. Salihamidzic, Direttore Sportivo del club bavarese, ha spiegato il motivo del rifiuto a lasciar partire il giocatore: «Benjamin per noi è un giocatore importantissimo e versatile in difesa. In questa stagione abbiamo ancora obiettivi importantissimi e per questo non potevamo lasciarlo andare. Abbiamo ricevuto un’offerta molto attraente, ma per noi l’aspetto sportivo viene sempre per primo».