Pavard all’Inter, con il Bayern Monaco accordo a un passo! I dettagli – CdS

Pavard è sempre più vicino all’Inter, che ha alzato la sua offerta. Come specificato dal Corriere dello Sport, il Bayern Monaco è stato praticamente accontetato dalla dirigenza nerazzurra, anche se resta ancora un nodo da risolvere.

ACCORDO RAGGIUNTO – L’accordo tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard è ormai stato raggiunto, soprattutto dopo aver alzato l’offerta superando quota 30 milioni e spingendosi a 33, bonus compresi, riducendo ulteriormente la distanza tra domanda (35 milioni) e offerta. Cresce sempre di più la fiducia di vedere presto la fumata bianca definitiva, con un accordo che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, anche se resta ancora una cosa da capire. Per il Bayern Monaco, però, sarebbe solo controproducente trattenere a forza un giocatore che vuole a tutti i costi andarsene e che, ormai, non fa più nulla per nasconderlo, nemmeno pubblicamente. Con il rischio di perderlo a zero nel 2024, visto che il suo contratto è in scadenza. Molto meglio ottenere il massimo subito.

UN NODO – Pavard è sempre più vicino all’Inter, anche se Thomas Tuchel preferirebbe prima avere un sostituto, soprattutto dopo la cessione in prestito di Stanisic al Bayer Leverkusen. L’unico titolare a destra, in questo momento, è Mazraoui. La situazione è praticamente identica a quella di Yann Sommer qualche settimana fa: L’Inter avrebbe potuto prendere subito lo svizzero, pagando la clausola da 6 milioni, ma ha preferito aspettare per permettere al Bayern di trovare un nuovo portiere. Non un enorme problema per il club tedesco che, nelle peggiori delle ipotesi, in quel ruolo potrebbe tornare a schierare Kimmich o Laimer (inizialmente esterni spostati poi nel ruolo di centrocampisti).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno