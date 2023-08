Pavard-Inter, il Bayern Monaco (per ora) non dà l’OK: i tempi – Sky

Pavardo all’Inter è una trattativa in chiusura, ma ancora il Bayern Monaco non ha dato l’OK. Di Marzio dà aggiornamenti su come l’operazione si può chiudere in tempi brevi, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

LA TRATTATIVA – Gianluca Di Marzio aggiorna: «Non abbiamo parlato di Benjamin Pavard oggi perché non è arrivata l’autorizzazione del Bayern Monaco per le visite mediche. C’è comunque l’accordo con l’Inter, ma anche con il giocatore. Il semaforo verde arriverà nel momento in cui il Bayern Monaco avrà definito, se non chiuso, il suo sostituto. L’Inter e Pavard si augurano che sia il prima possibile, magari già domani».