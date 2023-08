Pavard-Inter, il Bayern Monaco si muove: spuntano data limite e Mister X

Pavard andrà all’Inter solo quando il Bayern Monaco avrà trovato il sostituto, questo ormai si è capito. Per trovare un rimpiazzo, i bavaresi si stanno muovendo ora e hanno tempistiche più o meno definite: le dà Sky DE.

UNO DENTRO UNO FUORI – Il Bayern Monaco deve trovare un sostituto per lasciar andare Benjamin Pavard all’Inter. Questo perché, negli scorsi giorni, ha lasciato andare Josip Stanisic al Bayer Leverkusen. Dalla Germania, Sky DE fa il punto sui possibili rimpiazzi di Pavard. Mohamed Simakan del RB Lipsia non parte, in lista oltre a Lutsarel Geertruida del Feyenoord c’è anche un tedesco, Armel Bella-Kotchap retrocesso col Southampton nella scorsa Premier League. Più un possibile “Mister X”, ancora non comunicato ma per il quale le trattative sono in fase avanzata. Il Bayern Monaco ritiene decisive le prossime quarantotto ore, entro le quali si spera che Pavard diventi dell’Inter.

Fonte: sport.sky.de