Pavard-Inter, Bayern Monaco detta la scadenza! E spunta un dettaglio

Pavard è un obiettivo di mercato dell’Inter che però deve fare i conti con il muro alzato dal Bayern Monaco. In ogni caso la volontà del francese è quella di vestire il nerazzurro e proprio per questo la dirigenza non ha intenzione di mollare. Secondo Sportzone, i bavaresi hanno dato una scadenza al difensore mentre spunta qualche dettaglio sul contratto

DEADLINE – Benjamin Pavard è l’obiettivo principale dell’Inter in difesa, ma il Bayern Monaco prova a fare muro. Ieri il club bavarese ha fatto trapelare la notizia che il francese è fuori dal mercato ma lo stesso calciatore non ha gradito la mossa. Secondo le ultime di Sportzone, il club bavarese ha dato un termine di scadenza a Pavard, vale a dire il 25 agosto. Se l’accordo con l’Inter arriva entro quella data bene, altrimenti dovrà rimanere un altro anno in Baviera. Intanto spuntano i primi dettagli sul contratto che lo legherebbe ai nerazzurri, preferibilmente un quadriennale.