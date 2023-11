Pavard infortunato, l’Inter blocca Bisseck a gennaio? La situazione

Dopo di Benjamin Pavard, tutti i discorsi sulla possibile cessione di Yann Bisseck a gennaio si sono evidentemente bloccati. Di questo ne ha parlato Nicolò Schira nel corso della diretta di oggi con Inter NOS insieme alla redazione di Inter-News.it.

POSSIBILE CESSIONE – Della possibile cessione del giovane difensore tedesco ne ha parlato l’esperto di mercato, Nicolò Schiera su Inter-News.it: «L’idea di Bisseck magari è quella di andare a giocare in una squadra medio-piccola già a gennaio, e anche l’Inter è dello stesso pensiero. L’infortunio di Pavard blocca la sua uscita? In realtà il francese dovrebbe tornare a inizio gennaio. C’è Darmian che l’anno scorso era un titolarissimo, de Vrij che non ha sbagliato una partita. Volendo anche Federico Dimarco ha fatto il centrale a sinistra da adattato, così come Carlos Augusto al Monza. Le alternative ci sono da questo punto di vista. Il problema di Bisseck è che ha troppa gente davanti. O succede che ci sono infortuni a raffica o non riesce a giocare. Siccome è un ragazzo promettente, se riesce a trovare una soluzione, magari in Italia, è utile per il ragazzo perché cresce, e l’Inter si ritrova poi a luglio un giocatore un po’ più smaliziato».