Pavard, un indizio per l’Inter? Il Bayern Monaco vince ma si priva di lui!

Dalla prima giornata di Bundesliga arrivano ottimi segnali per il Bayern Monaco, che vince 4-0 contro il Werder Brema, ma anche per l’Inter. Pavard, nome caldo del mercato nerazzurro, resta seduto in panchina.

INDIZIO – Nelle ultime ore il nome di Benjamin Pavard è stato accostato con insistenza all’Inter. Dalle voci di mercato, infatti, sembra essere lui il difensore nel mirino dei nerazzurri. A dare manforte ai rumors è la scelta di Thomas Tuchel di non schierare il calciatore nella prima giornata di Bundesliga. In Werder Brema-Bayern Monaco, terminata 0-4, infatti, Pavard è rimasto seduto in panchina per tutti i 90′ più recupero. A sbloccare la prima sfida della stagione dei tedeschi ci ha pensato Leroy Sané, al 4′, lanciato in campo aperto dall’esordiente Harry Kane. Quest’ultimo mette la firma del raddoppio al 74′, seguito dal secondo gol di Sané, al 90′, e da quello di Mathys Tel, che al 90+4′ chiude definitivamente il match. Werder Brema-Bayern Monaco, dunque, porta un poker alla squadra di Tuchel e un probabile indizio di mercato all’Inter in ottica Pavard.