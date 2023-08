Pavard in cima alla lista, ma l’Inter si tutela bloccando un altro difensore – CdS

L’Inter ha deciso di puntare forte su Benjamin Pavard in uscita dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, qualora non dovesse riuscire ad acquistare il giocatore, i dirigenti si sono tutelati bloccandone un altro, sempre dalla Premier League.

LE MOSSE IN DIFESA – Pavard in uscita dal Bayern Monaco è un nome che sicuramente attirà mezza Europa, su tutti l’Arsenal, che valuterà se sostituire l’infortunato Timber. A quel punto potrebbe però liberare Tomyasu, anche lui un obiettivo dell’Inter, che resta figile su più fronti. Come nel caso di Chalobah, anche se notizia di ieri riguarda un suo infortunio al tendine del ginocchio, che lo costringerà a stare fermo per un po’ di tempo. Ad ogni modo, per cautelarsi, l’Inter ha bloccato Tanganga, che il Tottenham è disposto a lasciar andare in prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno