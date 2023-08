Pavard, c’è fretta. A Cagliari due problemi in difesa – CdS

Benjamin Pavard non vede l’ora di arrivare a Milano per firmare con l’Inter. Il calciatore spinge da Monaco di Baviera, Simone Inzaghi deve risolvere due problemi.

INFORTUNI – Il problema al soleo sembra essere risolto, ma Francesco Acerbi non si sente sicuro e potrebbe saltare anche la trasferta di Cagliari. Al suo posto ancora de Vrij, in più Matteo Darmian ha risentito dolore contro il Monza per una distorsione alla caviglia. Il suo recupero è più probabile, può giocare da titolare, ma non per 90 minuti. Per questo motivo l’Inter ha fretta di chiudere per Benjamin Pavard, che ieri ha deciso di non allenarsi per una febbre. In realtà il segnale è abbastanza chiaro: il francese non vuole più aspettare, non vuole essere a disposizione di Thomas Tuchel per la partita di domenica e spinge per andare via il prima possibile.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno