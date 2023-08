Pavard, conto alla rovescia: ottimismo e tempistiche – TS

Nonostante le notizie contrastanti che arrivano sul fronte Benjamin Pavard, secondo Tuttosport la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve e nel migliore dei modi per l’Inter. Tanto che si parla già di tempistiche per l’esordio.

OTTIMISMO – Resta un intrigo la situazione legata a Benjamin Pavard, difensore per il quale l’Inter ha accelerato nelle ultime ore. Nonostante le notizie contrastanti che arrivano sulla trattativa, in casa nerazzurra resta ottimismo per la fumata bianca. La cifra finale a cui si può chiudere con il Bayern Monaco è di 35 milioni di euro bonus compresi, cifra per la quale servirà un piccolo sforzo da entrambe le parti. La volontà è quella di chiudere già nelle prossime ore, in modo tale da avere Pavard a Milano la prossima settimana e addirittura di poterlo far esordire il 28 agosto (lunedì) nella trasferta contro il Cagliari.

Fonte: Tuttosport, Simone Togna