Pavard, contatti Chalobah-Tuchel rassicurano Inter: una distanza!

Il Bayern Monaco continua a lavorare alla ricerca del sostituto di Pavard, per il quale l’Inter ha imposto una scadenza. Dalla Germania arrivano novità sulla trattativa dei bavaresi per Chalobah.

CONTATTI – La presenza di nome ben preciso per il sostituto di Benjamin Pavard e i contatti avviati tra Bayern Monaco e Chelsea possono far bene sperare l‘Inter. I nerazzurri e il difensore francese, infatti, sono ancora in attesa del via libera per il trasferimento a Milano. Proprio in merito alla trattativa legata a Trevoh Chalobah, individuato come sostituto dai bavaresi, arrivano novità dalla Germania. Così sui social scrive il giornalista di Sky Sport DE: «Thomas Tuchel è stato in contatto con Trevoh Chalobah oggi! Il Bayern spinge per un prestito con riscatto. Il Chelsea vuole un trasferimento a titolo definitivo».

Fonte: Twitter – Florian Plettenberg