Pavard chiuso lato Inter! Arriva sconto dal Bayern Monaco – SM

Pavard è sempre più destinato a vestire la maglia dell’Inter: siamo ormai nella parte finale della trattativa. Per le cifre e le modalità di chiusura dell’operazione si esprime Raimondi a Sport Mediaset.



VICINISSIMO – La trattativa per Benjamin Pavard all’Inter procede spedita. Claudio Raimondi riparte dalle parole di Giuseppe Marotta: «”Siamo messi bene”, ha detto. In effetti è così: possiamo considerare chiusa lato Inter. Le cifre: ventotto milioni più cinque di bonus, totale trentatré. La richiesta del Bayern Monaco è trentacinque milioni ma è disposto a fare un piccolo sconto: ormai collimano domanda e offerta. Cosa manca per Pavard all’Inter? Il sostituto al Bayern Monaco. Avanti la trattativa per Lutsharel Geertruida, difensore ventitreenne del Feyenoord. Se si sblocca già tra domani e mercoledì può essere il giorno buono per Pavard in nerazzurro. Sempre più ottimismo, affare in chiusura».