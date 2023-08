Pavard apre appieno all’Inter. Ecco perché buoni presupposti – Sky

Pavard sembra essere più vicino all’Inter. L’esperto di mercato di Sky Sport 24 spiega quali sono le condizioni che fanno ben sperare per la chiusura positiva dell’operazione.

VOLONTÀ – Benjamin Pavard è un obiettivo sempre più concreto per l’Inter. Gianluca Di Marzio, intervenuto su “Calciomercato l’Originale”, spiega a che punto è la trattativa fra la dirigenza nerazzurra e il Bayern Monaco: «Pavard è più vicino all’Inter: questa è la notizia più importante di giornata. Ieri abbiamo detto che i nerazzurri avevano fatto un’offerta importante di 25 milioni di euro. Oggi sono stati aggiunti dei bonus e soprattutto il Bayern Monaco è un po’ sceso. La distanza tra i due club è di 5 milioni di euro. Ci sono tutti i presupposti perché quest’operazione possa andare in porto anche a stretto giro di posta. Il giocatore ha dato massima disponibilità all’Inter, addirittura di andare in scadenza di contratto. Quindi ecco perché credo che il Bayern Monaco prima o poi possa cedere e accettare le condizioni dei nerazzurri. L’Inter spera che si possa concretizzare in tempi brevi perché ha individuato in Pavard il rinforzo giusto per la fascia destra».