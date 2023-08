Pavard, accordo Inter-Bayern Monaco. Le cifre definitive – Sky

L’Inter ha trovato in pochi giorni l’accordo per portare Benjamin Pavard a Milano col Bayern Monaco. Le cifre definitive del prossimo acquisto nerazzurro per Sky Sport.

FATTA – Trattativa sempre più in discesa, perché l’Inter ha trovato l’accordo economico con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. I nerazzurri hanno raggiunto l’intesa con un’offerta di 30 milioni di euro più 2 di bonus. Manca poco al prossimo acquisto della dirigenza meneghina, i bavaresi devono trovare il sostituto per approvare la chiusura dell’operazione.