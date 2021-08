Pastorello rompe il silenzio su Lukaku: «Ascolterete le nostre ragioni presto»

Pastorello non si era mai pubblicamente esposto sulla questione Lukaku in questi giorni. Ora, nel mezzo delle voci sul Chelsea, l’agente del belga risponde e fa capire che a breve spiegherà cosa sta succedendo.

QUALI RESPONSABILITÀ? – Federico Pastorello è l’agente di Romelu Lukaku e, fra ieri e oggi, si è detto che è lui a spingere per l’opzione Chelsea. Voce che ha mandato su tutte le furie i tifosi dell’Inter, e in tanti hanno insultato il procuratore. Sotto l’ultimo post di Lukaku, di quattro giorni fa (vedi articolo), un utente ha scritto a Pastorello: “Ti chiedo scusa io da parte di molti interisti per le brutte parole che ci sono in questi commenti… Va bene tutto, ma esagerare in questo modo mi sembra troppo. Però se puoi fare il possibile per trattenere Lukaku faresti felici molti… In caso contrario grazie comunque e buona fortuna”. E la risposta di Pastorello arriva: “Grazie per queste tue parole. Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni presto, comunque vada a finire”. E adesso bisogna aspettarle, sperando che nel frattempo Lukaku sarà rimasto all’Inter…