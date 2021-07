Pastorello: «Lukaku, nessun problema. Ero qui per il ritorno di Keita all’Inter»

Keita potrebbe tornare all’Inter e ritrovare Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio. L’agente Pastorello, lasciando la sede nerazzurra, ha rilasciato importanti dichiarazioni in tal senso.

RITORNO – Federico Pastorello ha parlato ai cronisti presenti fuori dalla sede dopo aver incontrato i dirigenti nerazzurri. Queste le due dichiarazioni: «Abbiamo solo fatto il punto della situazione su alcune cose. Romelu Lukaku adesso è in vacanza e credo che il riposo sia più che meritato. Quindi non ci sono problemi. Valentino Lazaro? Non ero qui per lui. Stavamo discutendo di Keita Baldé. Si sta valutando un suo ritorno all’Inter, anche in base alle partenze che ci saranno. Simone Inzaghi lo conosce molto bene».