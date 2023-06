Pastorello ancora, su Baldanzi: «Interesse big, fa piacere! Serie A…»

Pastorello dopo aver parlato anche del futuro di Stefan de Vrij, a margine della presentazione della 21° edizione del premio Golden Boy, ha parlato anche del giovane Tommaso Baldanzi, messosi in risalto proprio in questa stagione con la maglia dell’Empoli attirando su di sé l’attenzione di diverse big italiane, compresa l’Inter. Non a caso, il giocatore è stato inserito nella lista dei migliori cento del Golden Boy 2023.

GIOIELLO – Altre dichiarazioni da parte del procuratore Federico Pastorello, agente non solo di Stefan de Vrij (vedi QUI), ma anche del giovane seguito – tra le altre -, anche dall’Inter: «C’è tanta soddisfazione, è un premio alla stagione che ha fatto, ai sacrifici e alla maturità che ha dimostrato. Futuro? Non abbiamo particolare fretta, ha da poco rinnovato, ha solo 19 anni e il fatto di rimanere un ulteriore anno a Empoli per consolidarsi può essere anche un’opportunità da prendere in considerazione. Le attenzioni di mercato da parte delle big fanno piacere, ma nella gestione di un ragazzo così bisogna stare attenti a non commettere errori per troppa fretta. Dobbiamo scegliere eventualmente lo step giusto e il progetto giusto, sarà determinante l’aspetto tattico».