Pastorello: «Acerbi-Inter? Può piacere a tanti! Lukaku? Se lui è contento…»

Pastorello oggi ha fatto visita all’Inter in sede, presumibilmente per parlare di un difensore. Tra i suoi assistiti c’è anche Acerbi, già accostato ai nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni dell’agente al termine dell’incontro

CHIACCHIERE – Federico Pastorello oggi è stato a colloquio con la dirigenza dell’Inter. Al termine del summit, l’agente fa il punto della situazione: «Com’è andato l’incontro? Mi hanno offerto un gelato, con il calco che c’è… Acerbi? No no, abbiamo fatto una chiacchierata così in generale. Se piace Acerbi? Bisognerebbe sentirlo da loro, penso che sia un giocatore forte in generale quindi può piacere a tanti. Se sono contento del ritorno di Lukaku? Io sono contento se Lukaku è contento. Esposito poteva fare la quarta punta all’Inter? Abbiamo fatto una scelta per continuare a giocare e avrà bisogno di tempo ancora, farà bene quest’anno e poi l’anno prossimo vedremo».