Pastorello: «Acerbi? Inter e Lazio dovranno trovare accordo! Riscatto…»

Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Francesco Acerbi. Il difensore, attualmente all’Inter, è ancora di proprietà della Lazio

FUTURO – Federico Pastorello ha parlato del futuro di Acerbi: «Acerbi? Io credo che l’epilogo sarà scontato, bisognerà insistere perché la Lazio ed il presidente Lotito li conosciamo, non sono negoziatori semplici. Il suo futuro deve essere in nerazzurro anche perché non c’è un progetto tecnico per Acerbi alla Lazio. Ci vorrà buon costrutto da entrambe le parti per trovare un’accordo. C’è un diritto di riscatto ma che non è adeguato vista l’età del ragazzo. Lo abbiamo messo perché andava messo ma lo ridiscuteremo per trovare un punto di incontro»