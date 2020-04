Passetti (Cagliari): “Nainggolan? Parleremo con l’Inter. Ingaggio utopistico”

Nainggolan è in prestito dall’Inter al Cagliari sino al termine di questa stagione. Mario Passetti, direttore generale della società sarda, è intervenuto in collegamento con “La Domenica Sportiva” su Rai 2 e ha ribadito la posizione dei rossoblù su un trasferimento a titolo definitivo.

PRENDERLO DEL TUTTO – Radja Nainggolan, per ora, è al Cagliari in prestito secco dall’Inter, quindi non si può parlare di “riscatto”. Il direttore generale rossoblù, Mario Passetti, non esclude una trattativa che però sarà difficile: «Il futuro di Nainggolan? Diciamo che adesso stiamo vivendo un momento molto delicato, dove evidentemente queste questioni passano giustamente in secondo piano. Credo che adesso l’attenzione di tutti debba essere quella di riportare il sistema in sicurezza. La salute di tutti è la priorità, poi vengono le questioni economiche, verrà il mercato e verranno le partite. Di Nainggolan l’abbiamo sempre detto: la posizione è quella, ne parleremo assieme. È chiaro che, dopo quello che sta accadendo, pensare che il Cagliari potrà permettersi l’ingaggio di Nainggolan è abbastanza utopistico. Però fra tutte le cose il dialogo fra le parti farà la differenza: ne parleremo con Radja e ne parleremo con l’Inter. Vedremo, se ci saranno le condizioni, di costruire qualcosa assieme».