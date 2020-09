Passetti (DG Cagliari): “Godin dall’Inter, la trattativa esiste. Ma perplessità”

Mario Passetti Cagliari

Passetti, direttore generale del Cagliari, è un po’ più dubbioso su Godin in rossoblù rispetto a quanto detto dal direttore sportivo dei sardi, Carta (vedi articolo). Il dirigente ha confermato a Sky Sport 24 l’interesse per il difensore dell’Inter ma senza darlo per fatto.

ARRIVA O NO? – Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, è ospite al Sardegna Open 2020, torneo internazionale di padel in corso di svolgimento questa settimana nel capoluogo sardo. Intervistato da Sky Sport 24 ha parlato della possibilità di prendere Diego Godin dall’Inter: «So che è una trattativa che esiste, quindi è inutile negarlo. Siamo anche contenti che il giocatore abbia manifestato molto interesse su Cagliari. È una trattativa molto difficile, quindi non facciamoci molte illusioni. Stiamo cercando di capire se la trattativa potrà essere portata in porto, però ci sono molte perplessità».