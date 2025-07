Se parte Zielinski l’Inter andrà su un mediano: ecco il profilo – TS

Zielinski, in questo momento, è infortunato e sta lavorando a parte per ritrovare la miglior condizione. Ma se dovesse diventare un uomo-mercato, allora l’Inter lo andrebbe a sostituire con un mediano.

IL PUNTO – In casa l’Inter, in questi giorni e soprattutto oggi, l’argomento principale è Ademola Lookman (vedi articolo). Ma occhio anche al centrocampo. Cristian Chivu porterà diverse modifiche nell’assetto tattico della squadra, dopo l’addio di Simone Inzaghi. Tra queste, il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1. In questo senso, in mezzo, la linea mediana da tre passerebbe a due uomini. E quindi oltre a centrocampisti forti tecnicamente ci vorrebbe anche un profilo diverso: un mediano interditore, che sappia correre dietro gli avversari, strappare i palloni e fare da diga davanti la difesa. Ergo: se dovesse partire Zielinski, scrive Tuttosport, allora l’Inter andrebbe alla ricerca di un giocatore con caratteristiche simili a Mandela Keita.

Mandela Keita se parte Zielinski: Chivu lo conosce bene

IN UN CASO – Mandela Keita è stato allenato nella scorsa stagione al Parma dallo stesso Chivu ed è un nome che piace all’Inter. Al momento, non c’è nulla ma solamente un normale interesse. La situazione potrebbe cambiare solo nel caso in cui Zielinski dovesse trovare un’altra sistemazione.

Fonte: Tuttosport – F.M.