Parisi e il mercato: «Al momento penso a migliorarmi! A fine stagione…»

Fabiano Parisi, talentuoso terzino dell’Empoli seguito anche dall’Inter, in un’intervista a Marco Conterio su Tuttomercatoweb.com ha parlato de suo futuro.

MIGLIORARE – Fabiano Parisi è uno dei migliori giovani prospetti sulla fascia del campionato italiano, seguito anche dall’Inter. In un’intervista lui ha parlato così: «Ho deciso di rinnovare con l’Empoli perché dovevo migliorarmi. Empoli è una piazza importante per i giovani dove non c’è tanta pressione e se sei giovane lavori bene. So che le pressioni dei media sono alte ma cerco di dare il massimo. Salto di qualità? Cerco sempre di migliorarmi, quel che succederà si vedrà più avanti. A fine stagione si vedrà».

Fonte: Tuttomercatoweb – Marco Conterio