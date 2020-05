Paris Saint-Germain sulle tracce di Aubameyang: doppio interesse Inter – TS

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche il Paris Saint-Germain sarebbe sulle tracce di PIerre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. L’Inter, che segue da tempo il calciatore, attende anche novità sul fronte Mauro Icardi.

DOPPIO INTERESSE – L’interesse del Paris Saint-Germain per Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe compromettere i piani dell’Inter per due motivi: il calciatore è seguito da tempo come eventuale sostituto di Lautaro Martinez, e proprio dal PSG i dirigenti nerazzurri attendono novità legate al riscatto di Mauro Icardi. I francesi al momento starebbero semplicemente sondando il terreno – secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino -, dato che sulle tracce dell’attaccante gabonese come già detto oltre l’Inter ci sarebbe anche il Manchester United.

Fonte: Tuttosport.