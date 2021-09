Paris Saint-Germain guarda in Serie A: nel mirino Kessié e Barella

Il Paris Saint-Germain osserva in Serie A, in particolare a Milano: nel mirino Frank Kessié e Nicolò Barella. Per il primo si tratta di contratto in scadenza, per il secondo il contratto è ancora lungo ma si parla di prolungamento.

