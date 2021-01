Paredes spegne le voci sull’Inter: Â«Rimango al PSG, spero per tanti anniÂ»

Paredes spegne le voci sull’Inter: «Rimango al PSG, spero per tanti anni»

Leandro Paredes PSG

Paredes era stato un nome accostato all’Inter, ipotizzando uno scambio con Eriksen, per questo mercato di gennaio. Non succederà: il centrocampista argentino, in conferenza stampa, ha smentito in maniera netta di voler lasciare il PSG.

NIENTE TRASFERIMENTO – A Leandro Paredes è stato chiesto di commentare le voci di mercato che lo riguardano, con l’Inter fra le squadre a cui è stato accostato. Il centrocampista del PSG non ha dubbi: «So che se n’è parlato molto, però rimango qui. Sono molto felice e molto contento, mi trovo molto bene qui in quello che faccio giorno dopo giorno con questo club e i miei compagni. Sono felice qua e spero di rimanere a Parigi ancora per tanti anni».