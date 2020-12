Paredes “decide” le chance dell’Inter sull’asse Eriksen-De Paul: il punto – SM

Paredes resta sul taccuino dell’Inter per gennaio, ma non da prima scelta. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’opzione può andare in porto solo grazie a Eriksen ed è legato al futuro di De Paul

SCAMBIO IN MEZZO – Arrivare a Rodrigo De Paul (vedi aggiornamenti) a gennaio non è facile. Per riuscirci bisogna piazzare Christian Eriksen, che è ufficialmente in uscita. L’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain apre a questo scenario. In base al cash ricavato dall’Inter (ma è molto più probabile parlare di operazione in prestito, ndr) si potrà preparare l’offensiva per il centrocampista argentino dell’Udinese. A meno che non andasse in porto lo scambio con il coetaneo e connazionale Leandro Paredes, piano B dell’Inter per gennaio.