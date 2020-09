Paratici: “Niente Juventus per Suarez. Abbiamo bisogno di un attaccante”

Fabio Paratici

Paratici ha parlato nel prepartita del match contro la Sampdoria del calciomercato della Juventus e in particolare della questione attaccante. Il dirigente bianconero sottolinea l’impossibilità di arrivare a Luis Suarez, accostato anche all’Inter. Di seguito le dichiarazioni a SkySport

JUVENTUS, AFFARE SFUMATO – Fabio Paratici fa il punto della situazione sul mercato delle punte: «Dzeko? Non c’è una situazione Dzeko, ma una situazione attaccante. Ne abbiamo bisogno e stiamo lavorando con grande serenità e calma. L’importante è avere in testa quello che vogliamo. Ci sono altre situazioni in essere. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare e lavoriamo per avere un attaccante, uno solo in questo momento. Suarez? Va tolto dalla lista perché i tempi burocratici sono superiori alla data di scadenza del mercato e della lista Champions League. Non è stato vicino perché, è vero che l’abbiamo valutato, gli mancava un requisito per la cittadinanza. Abbiamo valutato e non è stato possibile».