Paratici: “SarÃ  un mercato creativo, ma c’Ã¨ una possibilitÃ …”

Paratici: “Sarà un mercato creativo, ma c’è una possibilità…”

Condividi questo articolo

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato di come il mercato cambierà con l’emergenza Coronavirus. Il dirigente bianconero non esclude una possibilità che avrebbe del clamoroso

MERCATO CREATIVO – Per Paratici non sarà un mercato come tutti gli altri: «Sarà un mercato creativo, dovremo essere elastici. Ogni giorno si cambia la visione e ogni giorno siamo pessimisti o ottimisti, si ricomincia a giocare, nn si ricomincia a giocare. Dobbiamo essere elastici e la stessa cosa sarà per il mercato. Chi dice che non si possa ripetere la stagione 20/21 con le stesse squadre del 19/20? E’ una possibilità».