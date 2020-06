Paratici: “Modifica al protocollo importante. Zaniolo? Al momento…”

Fabio Paratici, Direttore Sportivo della Juventus, ha parlato a “Rai Sport” nel prepartita di Juventus-Milan, commentando le modifiche al protocollo sanitario della Serie A e di calciomercato, specialmente per quanto riguarda l’ex Inter e attuale centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo

RITORNO DEL CALCIO – Fabio Paratici si gode il ritorno del calcio giocato e dribbla le voci di mercato. Interrogato sul possibile interesse per Nicolò Zaniolo, di cui si parla anche in ottica di un clamoroso ritorno all’Inter, il Direttore Sportivo della Juventus ha voluto evitare di rispondere: «Sarebbe importante riuscire ad arrivare alle modifiche proposte al protocollo per riuscire a finire regolarmente il campionato. Zaniolo? Non è il momento di parlare di mercato. Quando non si gioca naturalmente si parla solo di quello, ma stasera cerchiamo di goderci solo la ripartenza del calcio italiano».