Paratici: “Kulusevski? Sforzo Juventus, patti chiari. Mercato? Finisce qui!”

Paratici ha parlato del mercato della Juventus e dell’acquisto di Dejan Kulusevski, cercato anche dall’Inter in passato. Il dirigente bianconero allontana le altre possibili operazioni per gennaio (vedi articolo su Emerson Palmieri). Di seguito le dichiarazioni ai microfoni di SkySport prima di Juventus-Cagliari

MERCATO CHIUSO O BLUFF? – Fabio Paratici ha parlato della sessione di mercato di gennaio e dell’operazione Kulusevski: «Abbiamo fatto un grande acquisto, un grande sforzo da parte della società per accaparrarci un giovane che per noi è di grande avvenire. Credo che per gennaio finisca qui. Ci sarebbe piaciuto portarlo subito alla Juventus, ma i patti erano chiari fin dall’inizio della trattativa. Siamo contenti così, sapevamo sarebbe rimasto al Parma. E’ un giocatore importante per la Juve del futuro, siamo molto contenti di questa operazione».