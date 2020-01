Paratici ha preso Kulusevski con un blitz, ecco perchÃ© l’Inter non ha rilanciato – TS

Paratici ha preso Kulusevski con un blitz, ecco perché l’Inter non ha rilanciato – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” spiega i motivi per cui l’Inter non ha risposto all’offerta della Juventus per Kulusevski, passato in bianconero.

BLITZ DI SUCCESSO – Paratici, da buon cacciatore di talenti, dopo averlo verificato sotto tutti i punti di vista si è assicurato Kulusevski sbaragliando la ricca concorrenza a ridosso di Capodanno. Sorpasso in piena regola soprattutto ai danni dell’Inter a lungo in vantaggio ma negli ultimi tempi più concentrata sull’affare Arturo Vidal.

LIMITI – Paratici ha giocato d’anticipo e lunedì, con un blitz dei suoi, ha incontrato l’ad dell’Atalanta Luca Percassi. Accordo sulla base di 35 milioni di fisso e 9-10 di bonus legati ai risultati personali e di squadra. L’Inter, senza cessioni, non può andare al di là di offerte per prestiti con diritto di riscatto. Questo, tra l’altro, è anche uno dei motivi per cui Marotta e Ausilio non hanno potuto rispondere alla Juve su Kulusevski, al netto delle perplessità del ragazzo sulla sua adattabilità al sistema di gioco praticato da Conte.