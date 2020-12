Papu Gomez non serve all’Inter, ma a gennaio (a costo 0) tutto fa brodo

Alejandro Gomez Atalanta

Papu Gomez rischia seriamente di diventare il colpo del mercato di gennaio in Serie A. Lo strappo con l’Atalanta apre a tantissimi scenari, in cui si può inserire perfino l’Inter. Ma la situazione oggi è piuttosto chiara da entrambe le parti

ROTTURA TOTALE – I problemi in casa Atalanta negli ultimi giorni sono scoppiati a livello mediatico senza speranza che possano rientrare. Tre partite separano (anche) la società bergamasca dalla sosta natalizia e, quindi, dall’imminente riapertura della finestra invernale del mercato. Sul tavolo diverse ipotesi, compresa la partenza del capitano Alejandro “Papu” Gomez per “divergenza” di vedute con l’allenatore. A dire il vero l’Atalanta sta provando in tutti i modi a far rientrare lo strappo tra l’argentino e Gian Piero Gasperini, che di suo è poco incline a sottomettersi al volere altrui. L’impressione è che la pace sia difficile, ma non impossibile.

POSSIBILE ADDIO – Tornando al discorso legato al mercato, Gomez ha sul piatto diverse offerte. Alcune lo porterebbero a suon di milioni lontano dall’Italia. Altre, senza dubbio più gradite a livello di carriera, potrebbero dargli la prima vera occasione in una grande squadra. E a 32 anni, quasi 33, l’argentino non vorrebbe farsela scappare. Anche perché, se oggi l’obiettivo a risolvere i problemi con Gasperini per continuare a giocare con la maglia dell’Atalanta in Champions League, domani il sogno europeo non è detto che possa svanire così. Papu Gomez prenderà in considerazione una destinazione in cui potersi esaltare ancora, senza rinunciare a certi palcoscenici. E l’Atalanta sa che non può fare muro, qualora venisse messo fuori rosa: potrebbe partire a inizio gennaio a cifre davvero irrisorie. Un affare da cogliere al volo, anche solo per puntare seriamente allo Scudetto.

SITUAZIONE INTER – Per il classe ’88 argentino si è parlato e si parla anche di Inter. Suggestione, vero. Ma all’Inter un profilo come quello di Gomez non serve. Sarebbe un alter ego di Alexis Sanchez, quindi da prendere in considerazione come vice-Lautaro Martinez solo in caso di ennesimo lungo stop per l’attaccante cileno. Di un’altra seconda punta atipica Antonio Conte non se ne fa nulla, perché il reparto offensivo a gennaio va completato con un centravanti. Un vice-Romelu Lukaku che prenda il posto di Andrea Pinamonti, pronto a partire per trovare spazio altrove. Ci sono pochissime chance di vedere Papu Gomez all’Inter, anche se l’idea di prenderlo a costo zero (o quasi) per ampliare la rosa – ottimizzandola a livello tecnico – stuzzica non poco. Tutti.