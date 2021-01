Papu Gomez, niente Inter né Italia: fissato il volo in direzione Spagna – Sky

Papu Gomez tra qualche ora non sarà più in Italia e continuerà a giocare a calcio in Spagna. Come confermato da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, l’Atalanta ha definito l’operazione in uscita. Né l’Inter né le altre italiane hanno potuto cogliere l’affare low cost

OPERAZIONE CHIUSA – La Serie A perde uno dei suoi migliori calciatori, soprattutto nelle ultime stagioni. Accordo raggiunto tra l’Atalanta e il Siviglia per il trasferimento di Alejandro “Papu” Gomez nella Liga. Il classe ’88 argentino volerà in Spagna domani mattina per completare l’iter pre-annuncio ufficiale. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo da 7.5 milioni di euro. L’Atalanta raggiunge così il suo scopo di non cedere il suo ormai ex capitano in Italia, dove l’Inter avrebbe potuto aspettare fino al gong per strappare condizioni favorevoli ma senza garantire l’OK al trasferimento (vedi articolo). Una grande perdita per la Serie A ma non più per l’Atalanta (era fuori rosa) né per l’Inter, non trattandosi di un acquisto a costo zero.