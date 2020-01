Pandev spesa minima per l’Inter: pesano le condizioni di Sanchez – Sky

L’Inter sta seriamente pensando di riportare Goran Pandev a Milano. A confermarlo è Manuele Baiocchini, che in collegamento con gli studi di “Sky Sport” ha fatto il punto sull’ultima idea di mercato per rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte: pesano le condizioni di Sanchez

ULTIMA IDEA – Goran Pandev è un’idea che l’Inter sta seriamente prendendo in considerazione. Questi gli aggiornamenti da parte di Manuele Baiocchini, esperto di mercato: «L’ultima idea è riportare in nerazzurro Goran Pandev. Il macedone sarebbe l’attaccante di completamento della rosa. Arriverebbe con una spesa minima, il Genoa ha preso tanti giocatori come Iago Falque e Iturbe. Si tratta di un giocatore in uscita, l’Inter ci sta pensando perché ha capito che le condizioni di Sanchez non sono ottimali. Pandev può fare comodo ed essere utile a Conte in questi ultimi mesi».

