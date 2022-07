Palmeri: «Skriniar, sempre occhio al PSG. Dipende tutto da un fattore»

Tancredi Palmeri, giornalista sportivo di Sportitalia, ha sottolineato come ci sia bisogno di restare vigili sulla situazione Skriniar. Tutto dipenderebbe da Koundé del Siviglia.

TUTTO IN GIOCO – Nonostante la trattativa per Bremer sia sfumata, non è detto – secondo Tancredi Palmeri – che Milan Skriniar possa rimanere all’Inter. Il giornalista sportivo, sul suo profilo Twitter ufficiale, ha fatto il punto della situazione: “Attenzione perché lo standby della cessione di Skriniar è dovuto principalmente al fatto che il PSG sta monitorando cosa succede per Koundé. Il Chelsea è avanti con una offerta di 60 milioni di euro, il Barcellona tentenna, il PSG valuta. Ma se Koundé non va in Francia, occhio…“.