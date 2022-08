Palmeri: «Skriniar ceduto a tre giorni dal derby, apocalisse! PSG ci prova»

Il PSG a ventiquattro ore dal termine del calciomercato crede di poter fare l’affondo finale per Milan Skriniar. Tancredi Palmeri, collega di Sportitalia attraverso il suo profilo Twitter spiega la situazione legata al difensore slovacco.

SCENARIO APOCALITTICO – Tancredi Palmeri parla della possibile cessione di Milan Skriniar al PSG: «Le ultime 31 ore di mercato per gli interisti saranno infinite. Sembra di rivivere la notte del 31 agosto 2002 con l’addio di Ronaldo. Il PSG sta provando a sbloccare Skriniar non solo avendo alzato di nuovo l’offerta, ma stavolta con una mossa politica con l’intervento diretto della proprietà. L’atteggiamento di Campos è stato giudicato arrogante e adesso provano a mediare ai massimi sistemi con l’Inter. Immagina vendere Skriniar 3 giorni prima del derby. Si annuncerebbe un clima frizzantino diciamo. Sembra davvero uno scenario apocalittico, ma il mercato ci ha educato a non dare mai nulla per scontato».