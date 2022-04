Palmeri: «Lukaku-Inter, flirting quasi imbarazzante! Marotta sì in un caso»

Lukaku ieri non ha giocato Real Madrid-Chelsea (vedi articolo) formalmente a causa di un infortunio, ma su di lui proseguono le voci per un ritorno all’Inter. Il giornalista Tancredi Palmeri, su TuttoMercatoWeb, fa il punto sulle mosse di Marotta per lui e Dybala.

CAVALLO DI RITORNO? – “Quasi imbarazzante il flirting di Romelu Lukaku con l’Inter: mattina e sera, anche perché non ha la scocciatura di essere convocato per la Champions League. Ma di spazio nel monte stipendi non ce n’è molto, Giuseppe Marotta vorrebbe ma solo se il Chelsea dovesse contribuire al salario. È molto, molto complicato, anche perché arriverà una nuova proprietà (possibile quella che ha appena rilevato l’Atalanta). Se non sarà di nuovo Inter per Lukaku, a quel punto partirà l’ufficio di collocamento, che però visti i movimenti di Kylian Mbappé (direzione Real Madrid), Erling Haaland (favorito solo momentaneamente il Manchester City) e Robert Lewandowski (Barcellona vicinissimo), potrebbe essere un collocamento d’oro. Del resto Lukaku l’ha detto, che a certi grandi club non potrebbe dire di no…”

“ALTERNATIVA” A LUKAKU – “Nel lungo addio di Paulo Dybala, di nuove pretendenti ancora non ce ne sono. La preferenza è per una delle tre grandi in Liga, non si scarterebbe almeno un Tottenham da Champions League, ma per ora c’è solo l’Inter, mentre il Milan deve capire se farà un mercato da campione o no. I nerazzurri però hanno chiesto il tempo per mettere a posto le buonuscite di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, per prendere la rincorsa per la Joya, che non vorrebbe ferire gli juventini ma deve anche pensare a sé stesso”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Tancredi Palmeri