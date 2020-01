Palmeri: “L’Inter va su Llorente, no a Giroud per un motivo! Eriksen…”

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ha spiegato le mosse dell’Inter per l’attaccante. Il giornalista non ha dubbi sul no a Giroud e una pronta virata su Llorente, poi esalta il colpo Eriksen

ELOGIO E ATTACCANTE – “[…] L’Inter ha fatto uno dei cinque acquisti, forse tre, più importanti della Serie A negli ultimi 15 anni. Christian Eriksen c’è, e Fernando Llorente ci sarà: all’Inter proprio non va giù di spendere 8 milioni per Olivier Giroud, ed è sempre più determinata ad andare su un prestito con facile diritto per lo spagnolo, con il Napoli che non si opporrebbe […]”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Tancredi Palmeri