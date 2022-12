Palmeri: «Inter aspetta una riposta da Skriniar da un mese! Su Ounahi…»

Tancredi Palmeri è tornato a parlare del mercato dell’Inter, questa volta a Sportitalia. Il tema caldo è il rinnovo di Milan Skriniar ma non solo.

ATTESA – Tancredi Palmeri ha aggiornato quella che è la situazione in casa Inter, partendo da Milan Skriniar: «L’Inter è da un mese in attesa di una risposta da Skriniar. Sarà positiva solo se lo slovacco rinuncerà deliberatamente a un aumento sostanzioso, possibilità che diventa sempre più improbabile con il passare dei giorni. Azzedine Ounahi? I francesi dell’Angers chiedono 40 milioni, e se l’Inter si è potuta limitare a chiedere informazioni, se il Barcellona spera di far pesare il suo blasone, poi ci sono quelle di Premier League nemmeno di prima fila come il Leicester City che si possono permettere di bussare a multipli di dieci milioni senza impaurirsi». Queste le parole di Palmeri che chiude dunque ogni possibilità di vedere Azzedine Ounahi in maglia nerazzurra.