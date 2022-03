Palmeri: «Dybala, l’Inter c’è e il muro d’orgoglio si erode. Occhio a pazza idea»

Dybala da luglio avrà una nuova squadra, lasciata la Juventus a parametro zero, e per Tancredi Palmeri può essere l’Inter. Il giornalista, via TuttoMercatoWeb, non esclude però un inserimento a sorpresa.

OCCHIO AL TERZO INCOMODO – “E adesso per Paulo Dybala? L’Inter c’è. Non vuole spendere quanto Dybala chiede, anche perché non c’è più un’offerta della Juventus da battere, ma l’Inter c’è. Per ora Dybala non vorrebbe tradire i tifosi juventini andando a un’altra italiana, figuriamoci alla rivale più acerrima. Ma questo muro di orgoglio si sta erodendo ogni giorno che passa. La preferenza della Joya rimane per una delle tre grandi spagnole: per ora nessuna si è manifestata, si spera in Diego Pablo Simeone ma rimane ancora difficile. Attenzione però alla pazza idea di Paolo Maldini: se il Milan vincerà lo scudetto, Maldini si sarà guadagnato sul campo un fuori budget dalla proprietà. E il trequartista rimane ancora una casella insoluta. E forse andare al Milan offenderebbe i tifosi juventini molto ma molto meno rispetto al mettersi la maglia nerazzurra…”

Fonte: tuttomercatoweb.com – Tancredi Palmeri