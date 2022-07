Palmeri: «Dybala, l’Inter deve fare una cosa. Napoli nascosto ma attenzione»

Palmeri dà l’Inter sempre favorita nella corsa a Dybala. Il giornalista assegna il 36% di possibilità ai nerazzurri, il 30% al Napoli, il 29% alla Roma e il 5% al resto. Questa la sua analisi per Sport Today.

ANCORA INCERTEZZA – Paulo Dybala è svincolato da due settimane, ma non si sa ancora dove andrà. Tancredi Palmeri ha la sua favorita ma varie opzioni: «Il problema è che ci sono tre attori in mezzo. Quello principale, l’Inter, c’è da sempre, la Roma è l’attore non protagonista ma attenzione perché si nasconde dietro il Napoli che ancora non si fa vedere. Quello che deve fare l’Inter è decidere di prenderlo, però deve aspettare che Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti vada via e deve andare anche uno fra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Però a metà luglio non sono ancora andati. Aveva un grande vantaggio sino ai primi di luglio, adesso Dybala si innervosisce e gli dicono che se vuole andare deve ancora aspettare. La Roma ha detto che lo pagano esattamente quel contratto, sei milioni. Deve aspettare soltanto che vada via Nicolò Zaniolo, però la proposta l’ha fatta anche se non presentata ufficialmente. Il Napoli attenzione, perché rimane nascosto. Non ha ancora fatto un’offerta, diversamente alla Roma, però fa capire che la farebbe. Perché rimane indietro? Perché chiama Luciano Spalletti, si fa sentire: attenzione che c’è».