Palmeri: «Casadei potrebbe far saltare il banco Inter. Una cifra nel mirino!»

Casadei è uno degli uomini mercato dell’Inter. Il centrocampista è finito nel mirino di ben tre squadre, due estere. I nerazzurri hanno messo individuato una cifra ben precisa

L’ELEMENTO NUOVO − Tancredi Palmeri in collegamento su Sportitalia illustra le vicende intorno a Casadei: «C’è una chiave che forse nessuno aveva considerato e che potrebbe cogliere la matta a Marotta. Non sarebbe Pinamonti il salva-Skriniar per scrivere il fatidico +60. L’elemento che potrebbe far saltare il banco in casa Inter è un altro: Cesare Casadei. L’Inter ha rifiutato un’offerta del Chelsea che però non si è ritirato dalla trattativa; il Nizza che al momento offre 10-15 milioni per chiunque. Ma occhio al Sassuolo. L’obiettivo dell’Inter è quello di arrivare a 20 milioni. Dovessero arrivare 20 milioni, Marotta potrebbe aver chiuso la partita. Non avrebbe più l’esigenza di vendere Skriniar o Dumfries. Ma non sappiamo se anche in virtù dei 20 milioni, qualora arrivasse un’offerta importante per Skriniar o Dumfries Zhang direbbe di no».