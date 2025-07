Palhinha-Inter, novità dalla Germania. La posizione del club – TS

Dalla Germania spunta il nome di Joao Palhinha per l’Inter. Il centrocampista del Bayern Monaco accostato al club nerazzurro. Ecco quanto filtra dalla dirigenza nerazzurra.

NOME PER IL CENTROCAMPO – Il nome di Joao Palhinha è stato rilanciato nelle ultime ore dalla Germania e precisamente dal maggior organico sportivo dell’intera nazione tedesca: ossia la Bild. Il portoghese è praticamente in uscita dalla società bavarese, che lo scorso anno spese circa 51 milioni di euro per strapparlo al Fulham. Soldi spesi malissimo, visto che il classe 1995 non è mai riuscito ad imporsi in Baviera e adesso non rientra più nei piani tattici di Vincent Kompany. Il Bayern Monaco è disposto a trattare fino ad arrivare ad un prezzo di 25-30 milioni di euro. Secondo Tuttosport, il nome non riscalda più di tanto la dirigenza nerazzurra.

Palhinha non accende le fantasie dell’Inter: più i contro che i pro

PIÙ I CONTRO CHE I PRO – Come sottolinea ancora Tuttosport, Palhinha è un nome che è stato offerto, ma fatte le debite considerazioni sono quasi più i contro di prendersi un giocatore che in Germania non ha convinto e che ha un ingaggio piuttosto pesante. Al netto del fatto che effettivamente Palhinha potrebbe rientrare in un ipotetico scacchiere dell’Inter del futuro, quella che Chivu vorrebbe disegnare passando a un 3-4-1-2.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati